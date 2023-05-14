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Міноборони Британії розповіли про плачевний стан підрозділів РФ

14 травня 2023 12:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Міноборони Британії розповіли про плачевний стан підрозділів РФ
Російські війська на полі бою. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 14 травня, міністерство оборони Великобританії опублікували дані щодо ситуації з російськими військовими на бойовому полі. Російська армія вже не така, як була на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у своїй публікації Twitter.

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На папері російське об’єднане угруповання військ в Україні таке саме, як і перед вторгненням 446 днів тому. Міноборони Британії зазначили, що ймовірно, він все ще складається з понад 200 тисяч військовослужбовців, які організовані у 70 бойових полків і бригад і які були розділені на п’ять груп.

"Однак, у лютому 2022 року російські війська складались з професійних військових. Вони значною мірою були оснащені досить сучасними транспортними засобами і проходили регулярні тренування, прагнучи до складних спільних операцій. Тепер сили переважно складаються з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам значно бракує чисельності. Він регулярно проводить лише дуже прості операції на основі піхоти", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Також міністерство оборони Великобританії зазначило малоймовірність того, що РФ змогла створити великий, дієздатний, мобільний резерв для відповіді на нові виклики на полі бою. Також Британські експерти додали, що навряд чи це буде організація, яка зможе ефективно об’єднати масштабний військовий ефект уздовж 1200 кілометрової лінії фронту в умовах стресової ситуації.

Нагадаємо, що представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку успішно проводиться оборонна операція. У ході останньої доби було зафіксовано 40 зіткнень, результатом яких стали втрати для російських окупантів: 190 знищених, 244 поранених та 15 полонених.

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