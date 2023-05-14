Минобороны Британии рассказали о плачевном состоянии подразделений РФ

Российские войска в поле боя. Фото: РосСМИ

Сегодня, 14 мая, министерство обороны Великобритании опубликовало данные по ситуации с российскими военными на боевом поле. Российская армия уже не такая, как была в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в своей публикации Twitter.

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На бумаге российская объединенная группировка войск в Украине такая же, как и перед вторжением 446 дней назад. Минобороны Британии отметили, что, вероятно, он все еще состоит из более 200 тысяч военнослужащих, организованных в 70 боевых полков и бригад и разделенных на пять групп.

"Однако в феврале 2022 года российские войска состояли из профессиональных военных. Они в значительной степени были оснащены достаточно современными транспортными средствами и проходили регулярные тренировки, стремясь к сложным совместным операциям. Теперь силы преимущественно состоят из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше полагаются на устаревшее оборудование. , причем многим их подразделениям значительно не хватает. Он регулярно проводит очень простые операции на основе пехоты"3, — говорится в сообщении Минобороны.

Также министерство обороны Великобритании отметило маловероятность, что РФ смогла создать большой, дееспособный, мобильный резерв для ответа на новые вызовы на поле боя. Также британские эксперты добавили, что вряд ли это будет организация, которая сможет эффективно объединить масштабный военный эффект вдоль 1200-километровой линии фронта в условиях стрессовой ситуации.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 14 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1OSqhICHO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2023

Напомним, что представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил УкраиныСергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении успешно проводится оборонная операция. В ходе последних суток было зафиксировано 40 столкновений, результатом которых стали потери для российских оккупантов: 190 уничтоженных, 244 раненых и 15 пленных.