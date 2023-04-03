Міноборони рф почало піарити майже знищену 155-у бригаду: британська розвідка пояснила логіку росіян

Військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти збройних сил рф

Міністерство оборони російської федерації у березні посилено піарило 155-у бригаду, майже повністю розбиту під Вугледаром. Так військове керівництво рф намагалося приховати тактичний провал у вугледарській операції.

Про це повідомило у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Піар 155-ї бригади

У березні міністерство оборони країни-агресора регулярно висвітлювало діяльність 155-ї бригади морської піхоти, яка раніше зазнала серйозних втрат на східному фронті.

Зокрема, для піару цього військового формування окупаційного контингенту навіть був організований візит відомого російського телепропагандиста Володимира Соловйова.

Що приховують Шойгу і компанія

Російські пропагандисти розповідали про те, у якому піднесеному настрої нібито перебувають військовослужбовці цієї бригади і з якою рішучістю вони готуються досягти "поставлених цілей".

Насправді ж 155-а бригада за останні пів року двічі була розбита, зокрема, під Вугледаром через грубі тактичні прорахунки.

У британській розвідці припустили, що саме бажання приховати провал російського військового керівництва у операції під Вугледаром і став причиною популяризації 155-ї бригади, представляючи її як боєздатну і перспективну військову одиницю.

Нагадаємо, у кінці березня, за повідомленнями ЗМІ, у рф звільнили генерала Мурадова, який відправив на смерть окупантів під Вугледаром.

Фото з російських ЗМІ