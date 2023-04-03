Минобороны рф начало пиарить уничтоженную 155 бригаду: разведка Британии объяснила логику россиян
Министерство обороны российской федерации в марте усиленно пиарило 155-ю бригаду, почти полностью разбитую под Угледаром. Так военное руководство россии пыталось скрыть тактический провал в угледарской операции.
Об этом сообщило в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
Пиар 155-й бригады
В марте министерство обороны страны-агрессора регулярно освещало деятельность 155-й бригады морской пехоты, ранее понесшей серьезные потери на восточном фронте.
В частности, для пиара этого военного формирования оккупационного контингента был даже организован визит известного российского телепропагандиста Владимира Соловьева.
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Российские пропагандисты рассказывали о том, в каком приподнятом настроении якобы находятся военнослужащие этой бригады и с какой решительностью они готовятся достичь "поставленных целей".
На самом же деле 155-я бригада за последние полгода дважды была разбита, в частности, под Угледаром из-за грубых тактических просчетов.
В британской разведке предположили, что именно желание скрыть провал российского военного руководства в операции под Угледаром и послужило причиной популяризации 155-й бригады, представляя ее как боеспособную и перспективную военную единицу.
Напомним, в конце марта, по сообщениям СМИ, в рф уволили генерала Мурадова, который отправил насмерть оккупантов под Угледаром.
Фото из российских СМИ