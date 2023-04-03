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Минобороны рф начало пиарить уничтоженную 155 бригаду: разведка Британии объяснила логику россиян

3 апреля 2023 10:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты вооруженных сил россии
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Министерство обороны российской федерации в марте усиленно пиарило 155-ю бригаду, почти полностью разбитую под Угледаром. Так военное руководство россии пыталось скрыть тактический провал в угледарской операции.

Об этом сообщило в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Пиар 155-й бригады

В марте министерство обороны страны-агрессора регулярно освещало деятельность 155-й бригады морской пехоты, ранее понесшей серьезные потери на восточном фронте.

В частности, для пиара этого военного формирования оккупационного контингента был даже организован визит известного российского телепропагандиста Владимира Соловьева.

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Российские пропагандисты рассказывали о том, в каком приподнятом настроении якобы находятся военнослужащие этой бригады и с какой решительностью они готовятся достичь "поставленных целей".

На самом же деле 155-я бригада за последние полгода дважды была разбита, в частности, под Угледаром из-за грубых тактических просчетов.

В британской разведке предположили, что именно желание скрыть провал российского военного руководства в операции под Угледаром и послужило причиной популяризации 155-й бригады, представляя ее как боеспособную и перспективную военную единицу.

Напомним, в конце марта, по сообщениям СМИ, в рф уволили генерала Мурадова, который отправил насмерть оккупантов под Угледаром.

Фото из российских СМИ

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