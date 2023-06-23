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Міноборони РФ вдарило по таборах "Вагнера": Пригожин погрожує "розібратися"

23 червня 2023 22:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Міноборони РФ вдарило по таборах "Вагнера": Пригожин погрожує
Члени угрупування "Вагнер". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Останнім часом конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та російською владою пішов на загострення. Сьогодні стало відомо, що Міноборони РФ вдарила по таборах угрупування. 

Відповідне відео опублікували "Вагнерівці" у своєму Telegram-каналі. 

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Увага! Відео містить нецензурну лексику. 

 

Реакція Пригожина

Після удару по таборах "Вагнера" глава угрупування Євген Пригожин оприлюднив свою відповідь.

"Наступний крок буде за нами!", — заявив Пригожин.  

 

І закликав, що потрібно закінчувати "неподобство", яке відбувається у РФ. 

"25 тисяч очікує як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія і вся країна. Всі, хто хоче — долучайтесь. Треба покінчувати з цим неподобством", — закликав Пригожин. 

 

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Повідомлення Пригожина. Фото: скриншот

Нагадамєо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді, заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.

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