Міноборони РФ вдарило по таборах "Вагнера": Пригожин погрожує

Члени угрупування "Вагнер". Фото: росЗМІ

Останнім часом конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та російською владою пішов на загострення. Сьогодні стало відомо, що Міноборони РФ вдарила по таборах угрупування.

Відповідне відео опублікували "Вагнерівці" у своєму Telegram-каналі.

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Реакція Пригожина

Після удару по таборах "Вагнера" глава угрупування Євген Пригожин оприлюднив свою відповідь.

"Наступний крок буде за нами!", — заявив Пригожин.

І закликав, що потрібно закінчувати "неподобство", яке відбувається у РФ.

"25 тисяч очікує як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія і вся країна. Всі, хто хоче — долучайтесь. Треба покінчувати з цим неподобством", — закликав Пригожин.

Повідомлення Пригожина. Фото: скриншот

Нагадамєо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді, заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.