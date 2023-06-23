Минобороны РФ ударило по лагерям "Вагнера": Пригожин угрожает

Члены группировки "Вагнер". Фото: росСМИ

В последнее время конфликт между предводителем ПВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и российскими властями пошел на обострение. Сегодня стало известно, что Минобороны РФ ударило по лагерям группировки.

Соответствующее видео опубликовали "Вагнеровцы" в своем Telegram-канале.

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Реакция Пригожина

После удара по лагерям Вагнера глава группировки Евгений Пригожин обнародовал свой ответ.

"Следующий шаг будет за нами!", — заявил Пригожин.

И призвал, что нужно заканчивать "безобразие", которое происходит в РФ.

"25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет — присоединяйтесь. Надо покончить с этим безобразием", — призвал Пригожин.

Сообщение Пригожина. Фото: скриншот

Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, которое недавно похвасталось видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле, заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники — комбайнов.