Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Минобороны РФ ударило по лагерям "Вагнера": Пригожин угрожает "разобраться" arrow

Минобороны РФ ударило по лагерям "Вагнера": Пригожин угрожает "разобраться"

23 июня 2023 22:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Минобороны РФ ударило по лагерям "Вагнера": Пригожин угрожает
Члены группировки "Вагнер". Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В последнее время конфликт между предводителем ПВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и российскими властями пошел на обострение. Сегодня стало известно, что Минобороны РФ ударило по лагерям группировки.

Соответствующее видео опубликовали "Вагнеровцы" в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Минобороны РФ ударило по "Вагнеру"

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

 

Реакция Пригожина

После удара по лагерям Вагнера глава группировки Евгений Пригожин обнародовал свой ответ.

"Следующий шаг будет за нами!", — заявил Пригожин.  

 

И призвал, что нужно заканчивать "безобразие", которое происходит в РФ.

"25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет — присоединяйтесь. Надо покончить с этим безобразием", — призвал Пригожин.

 

null
Сообщение Пригожина. Фото: скриншот

Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, которое недавно похвасталось видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле, заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники — комбайнов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас