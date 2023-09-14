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Міноборони РФ відреагувало на вибухи у Євпаторії: кажуть про атаку на корабель

14 вересня 2023 08:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Міноборони РФ відреагувало на вибухи у Євпаторії: кажуть про атаку на корабель
Вибухи в Євпаторії. Фото: Крымский ветер
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Росії заявили про атаку морських безекіпажних катерів на патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" в акваторії Чорного моря. В міноборони РФ кажуть, що це начебто зробили ЗСУ. 

Про це йдеться в пресслужбі відомства.

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Що відомо

"Під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника знищено вогнем зі штатного озброєння корабля", — йдеться у повідомленні. 

Скриншот допису

Атака на півострів

Крім того, у міністерстві оборони РФ заявили, що засоби ППО "знищили" 11 БпЛА над територією тимчасово окупованого Криму.

"14 вересня близько 05:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — написали у повідомленні. 

Скриншот допису

Що відомо

Сьогодні, 14 вересня, близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві повідомляли, що було дуже гучно у Євпаторії.

Також у Росії стався потужний вибух біля міста Саратов. За словами місцевих жителів, це відбулося близько години тому. 

Нагадаємо, у мережі показали пошкоджений корабель в тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки. На фото можна побачити дим після вибухів, а також рятувальників, які гасили пожежу.

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