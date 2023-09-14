Міноборони РФ відреагувало на вибухи у Євпаторії: кажуть про атаку на корабель
В Росії заявили про атаку морських безекіпажних катерів на патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" в акваторії Чорного моря. В міноборони РФ кажуть, що це начебто зробили ЗСУ.
Про це йдеться в пресслужбі відомства.
Що відомо
"Під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника знищено вогнем зі штатного озброєння корабля", — йдеться у повідомленні.
Атака на півострів
Крім того, у міністерстві оборони РФ заявили, що засоби ППО "знищили" 11 БпЛА над територією тимчасово окупованого Криму.
"14 вересня близько 05:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — написали у повідомленні.
Що відомо
Сьогодні, 14 вересня, близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві повідомляли, що було дуже гучно у Євпаторії.
Також у Росії стався потужний вибух біля міста Саратов. За словами місцевих жителів, це відбулося близько години тому.
Нагадаємо, у мережі показали пошкоджений корабель в тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки. На фото можна побачити дим після вибухів, а також рятувальників, які гасили пожежу.