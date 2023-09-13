У мережі показали пошкоджений корабель в Криму після нічної атаки

Пошкоджений корабель в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

У мережі показали пошкоджений корабель в тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки. На фото можна побачити дим після вибухів, а також рятувальників, які гасили пожежу.

Фото опублікував місцевий Telegram-канал.

Читайте також:

Пошкоджений корабель у Севастополі

На фото видно пошкоджений російський корабель, який перебував у Криму під час нічної атаки судноремонтного заводу в Севастополі.

Пошкоджений корабель в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Пошкоджений корабель в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.

Також ми писали, що за версією OSInt-дослідника Андерсона, було пошкоджено великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

Додамо, у ГУР підтвердили пошкодження великого російського десантного корабля та підводного човна ВМС РФ внаслідок нічної атаки судноремонтного заводу в Севастополі. Чи підлягають вони ремонту, наразі невідомо.