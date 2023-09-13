У мережі показали пошкоджений корабель в Криму після нічної атаки
У мережі показали пошкоджений корабель в тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки. На фото можна побачити дим після вибухів, а також рятувальників, які гасили пожежу.
Фото опублікував місцевий Telegram-канал.
Пошкоджений корабель у Севастополі
На фото видно пошкоджений російський корабель, який перебував у Криму під час нічної атаки судноремонтного заводу в Севастополі.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.
Також ми писали, що за версією OSInt-дослідника Андерсона, було пошкоджено великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".
Додамо, у ГУР підтвердили пошкодження великого російського десантного корабля та підводного човна ВМС РФ внаслідок нічної атаки судноремонтного заводу в Севастополі. Чи підлягають вони ремонту, наразі невідомо.