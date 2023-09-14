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Минобороны РФ отреагировало на взрывы в Евпатории: говорят об атаке на корабль

14 сентября 2023 08:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Минобороны РФ отреагировало на взрывы в Евпатории: говорят об атаке на корабль
Взрывы в Евпатории. Фото: Крымский ветер
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России заявили об атаке морских безэкипажных катеров на патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В минобороны РФ говорят, что это якобы сделали ВСУ.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

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Что известно

"При отражении атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Атака на полуостров

Кроме того, в министерстве обороны РФ заявили, что средства ПВО "уничтожили" 11 БпЛА над территорией временно оккупированного Крыма.

"14 сентября около 05:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — написали в сообщении.

Скриншот сообщения

Что известно

Сегодня, 14 сентября, около семи утра во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные сообщали, что было очень громко в Евпатории.

Также в России произошел мощный взрыв возле города Саратов. По словам местных жителей, это произошло около часа назад.

Напомним, в сети показали поврежденный корабль во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки. На фото можно увидеть дым после взрывов, а также спасателей, тушивших пожар.

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