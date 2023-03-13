Міноборони рф використовує елітні сили "Вагнера" у Бахмуті, щоб послабити амбції Пригожина, — ISW

Євген Пригожин

Міністерство оборони росії, зокрема міністр оборони рф Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу Збройних сил рф генерал Валерій Герасимов, ймовірно, користується нагодою, щоб навмисно розмістити як елітні, так і засуджені сили "Вагнера" в Бахмуті, щоб послабити Пригожина та зруйнувати його амбіції щодо більшого впливу в кремлі.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війна (ISW).

Яка ситуація у стосунках Пригожина та Міноборони рф

Конфлікт між Міноборони росії та фінансистом групи Вагнера Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг апогею на тлі битви за Бахмут.

Як зазначають аналітики, міністерство оборони росії все більше обмежувало можливість Пригожина вербувати засуджених і отримувати боєприпаси, що змусило власника "Вагнер" публічно визнати свою залежність від МО росії.

"Пригожин, наприклад, публічно скаржився, що надіслав лист і намагався відправити свого представника — ймовірно, до Шойгу та Герасимова — з терміновою вимогою про боєприпаси, але представнику не дозволили подати свої скарги", — йдеться у звіті.

Пригожин зміг збільшити свої сили на 40 тисяч засуджених, які, ймовірно, отримали дозвіл кремля вербувати у в’язниці у 2022 році, але втратили цей дозвіл і доступ до кадрового резерву на початку 2023 року. Пригожин погрожував вивести війська "Вагнера" з Бахмута та натякнув, що російське МО використало Вагнера, щоб взяти на себе тягар інтенсивної виснажливої ​​міської війни, щоб захопити Бахмут та щоб зберегти російські звичайні сили.

"Ці погрози та скарги свідчать про те, що Пригожин усвідомлює всю серйозність свого конфлікту з МО рф", — впевнені в аналітики.

Суперечка Пригожина з міноборони рф

Останніми місяцями Пригожин публічно полемізує з міноборони рф. Протягом кількох тижнів Пригожин та пов'язані з ним телеграм-канали повідомляють, що міноборони держави-агресора не постачає ПВК боєприпаси.

Варто зазначити, що наприкінці лютого Financial Times написала про плани Пригожина змістити міністра оборони Сергія Шойгу. За даними видання, Пригожин задумався про це після того, як з особистого схвалення володимира путіна став популярною публічною фігурою.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Євген Пригожин розповів про долю "Вагнера" після Бахмутської битви. Він заявив, що після битви група Вагнера стане безкомпромісною ідеологічною елітарною паралельною військовою організацією. Він також повідомив, що група розпочне нову хвилю вербування після захоплення Бахмута та переформується в армію з ідеологічним компонентом.

Окрім того, голова ПВК "Вагнер" впевнено заявляє про свої політичні амбіції. Нещодавно він зробив свій "політичний камінг-аут" та заявив, що нібито хоче балотуватися в президенти України у 2024 році.