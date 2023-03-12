У Підмосков'ї дружини мобілізованих благають путіна та шойгу повернути чоловіків додому

Мобілізовані росіяни

Родичі мобілізованих військовослужбовців із Підмосков'я звернулися до президента рф володимира gутіна і міністра оборони Сергія Шойгу з проханням повернути своїх близьких зі штурмових підрозділів. Жінки, які записали відеозвернення, стверджують, що їхні родичі були мобілізовані у вересні 2022 року та пройшли три місяці навчання на артилеристів.

Про це пише Медуза — LIVE.

Прохання до путіна та шойгу

Наприкінці грудня військовослужбовців відправили до зони бойових дій, де вони два місяці чекали на гармати, а потім їм повідомили, що вони тепер є частиною штурмової піхоти і були переведені на передову.

Родичі військовослужбовців, стурбовані безпекою своїх близьких, стверджують, що вони використовуються як "м'ясо" у штурмових операціях проти добре озброєних українських військ, де по п'ять осіб проти ста. Вони закликають повернути солдатів із передової та забезпечити їх знаряддями та боєприпасами.

Ця ситуація викликає побоювання та тривогу серед родичів військовослужбовців, які хочуть, щоб їхні близькі були у безпеці та отримали необхідну підтримку під час бойових дій.

Нагадаємо, що на тлі колосальних втрат армії росії окупанти вирішили оголосити масштабну кампанію з набору контрактників. За даними росЗМІ, кремль хоче залучити 400 тисяч таких добровольців.

Як пишуть російські ЗМІ, старт такої інформаційної кампанії із залучення контрактників намічено на 1 квітня. Відомо, що до кінця року по всій країні планується залучити до збройних сил близько 400 тисяч солдатів.

Відповідні вступні вже направлені до регіонів, а губернатори ведуть підготовчу роботу. За даними ЗМІ, контролюватиме таку кампанію експрезидент росії, а нині заступник голови ради безпеки росії Дмитро Медведєв.