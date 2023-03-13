Минобороны рф использует элитные силы "Вагнера" в Бахмуте, чтобы ослабить амбции Пригожина, — ISW

Евгений Пригожин

Министерство обороны россии, в частности министр обороны рф Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил рф генерал Валерий Герасимов, вероятно, пользуется случаем, чтобы намеренно разместить как элитные, так и осужденные силы "Вагнера" ​​в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и разрушить его амбиции большего воздействия в кремле.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Какая ситуация в отношениях Пригожина и Минобороны рф

Конфликт между Минобороны россии и финансистом группы Вагнера Евгением Пригожиным, вероятно, достиг апогея на фоне битвы за Бахмут.

Как отмечают аналитики, министерство обороны россии все больше ограничивало возможность Пригожина вербовать осужденных и получать боеприпасы, что заставило владельца "Вагнера" ​​публично признать свою зависимость от МО россии.

"Пригожин, например, публично жаловался, что направил письмо и пытался отправить своего представителя — вероятно, к Шойгу и Герасимову — со срочным требованием о боеприпасах, но представителю не разрешили подать свои жалобы", — говорится в отчете.

Пригожин смог увеличить свои силы на 40 тысяч осужденных, вероятно, получивших разрешение кремля вербовать в тюрьме в 2022 году, но потерявших это разрешение и доступ к кадровому резерву в начале 2023 года. Пригожин угрожал вывести войска "Вагнера" ​​из Бахмута и намекнул, что российское МО использовало Вагнера, чтобы взять на себя бремя интенсивной изнурительной городской войны, чтобы захватить Бахмут и сохранить русские обычные силы.

"Эти угрозы и жалобы свидетельствуют о том, что Пригожин осознает всю серьезность своего конфликта с МО рф", — уверены аналитики.

Спор Пригожина из минобороны рф

В последние месяцы Пригожин публично полемизирует из минобороны россии. В течение нескольких недель Пригожин и связанные с ним телеграмма-каналы сообщают, что минобороны государства-агрессора не поставляет ЧВК боеприпасы.

Следует отметить, что в конце февраля Financial Times написала о планах Пригожина сместить министра обороны Сергея Шойгу. По данным издания, Пригожин задумался об этом после того, как по личному одобрению Владимира путина стал популярной публичной фигурой.

Напомним, совсем недавно Евгений Пригожин рассказал о судьбе "Вагнера" ​​после Бахмутской битвы. Он заявил, что после битвы группа Вагнера станет бескомпромиссной идеологической элитарной параллельной военной организацией. Он также сообщил, что группа приступит к новой волне вербовки после захвата Бахмута и переформируется в армию с идеологическим компонентом.

Кроме того, глава ЧВК "Вагнер" уверенно заявляет о своих политических амбициях. Недавно он совершил свой "политический каминг-аут" и заявил, что якобы хочет баллотироваться в президенты Украины в 2024 году.