Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Минобороны рф использует элитные силы "Вагнера" в Бахмуте, чтобы ослабить амбции Пригожина, — ISW arrow

Минобороны рф использует элитные силы "Вагнера" в Бахмуте, чтобы ослабить амбции Пригожина, — ISW

13 марта 2023 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Евгений Пригожин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство обороны россии, в частности министр обороны рф Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил рф генерал Валерий Герасимов, вероятно, пользуется случаем, чтобы намеренно разместить как элитные, так и осужденные силы "Вагнера" ​​в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и разрушить его амбиции большего воздействия в кремле.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Какая ситуация в отношениях Пригожина и Минобороны рф

Конфликт между Минобороны россии и финансистом группы Вагнера Евгением Пригожиным, вероятно, достиг апогея на фоне битвы за Бахмут.

Как отмечают аналитики, министерство обороны россии все больше ограничивало возможность Пригожина вербовать осужденных и получать боеприпасы, что заставило владельца "Вагнера" ​​публично признать свою зависимость от МО россии.

"Пригожин, например, публично жаловался, что направил письмо и пытался отправить своего представителя — вероятно, к Шойгу и Герасимову — со срочным требованием о боеприпасах, но представителю не разрешили подать свои жалобы", — говорится в отчете.

Пригожин смог увеличить свои силы на 40 тысяч осужденных, вероятно, получивших разрешение кремля вербовать в тюрьме в 2022 году, но потерявших это разрешение и доступ к кадровому резерву в начале 2023 года. Пригожин угрожал вывести войска "Вагнера" ​​из Бахмута и намекнул, что российское МО использовало Вагнера, чтобы взять на себя бремя интенсивной изнурительной городской войны, чтобы захватить Бахмут и сохранить русские обычные силы.

"Эти угрозы и жалобы свидетельствуют о том, что Пригожин осознает всю серьезность своего конфликта с МО рф", — уверены аналитики.

Спор Пригожина из минобороны рф

В последние месяцы Пригожин публично полемизирует из минобороны россии. В течение нескольких недель Пригожин и связанные с ним телеграмма-каналы сообщают, что минобороны государства-агрессора не поставляет ЧВК боеприпасы.

Следует отметить, что в конце февраля Financial Times написала о планах Пригожина сместить министра обороны Сергея Шойгу. По данным издания, Пригожин задумался об этом после того, как по личному одобрению Владимира путина стал популярной публичной фигурой.

Напомним, совсем недавно Евгений Пригожин рассказал о судьбе "Вагнера" ​​после Бахмутской битвы. Он заявил, что после битвы группа Вагнера станет бескомпромиссной идеологической элитарной параллельной военной организацией. Он также сообщил, что группа приступит к новой волне вербовки после захвата Бахмута и переформируется в армию с идеологическим компонентом.

Кроме того, глава ЧВК "Вагнер" уверенно заявляет о своих политических амбициях. Недавно он совершил свой "политический каминг-аут" и заявил, что якобы хочет баллотироваться в президенты Украины в 2024 году.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

07:55 В Белгороде сработало ПВО: что известно

07:55 Украинцев ожидает ураганный ветер: прогноз погоды на сегодня

07:45 ​​​КНДР впервые осуществила запуск крылатых ракет с подводной лодки

07:45 Пенсионерам подготовили сюрприз к концу года: кто и сколько получит больше

07:43 В правительстве США рассказали, когда люди получат доступ к своей наличности в обанкротившемся SVB

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:35 В Генштабе рассказали о новых источниках рф для пополнения живой силы

07:32 Курс валют в Украине 13 марта: сколько стоят доллар и евро

07:30 В Одессе сегодня ожидается переменная облачность, без осадков

07:28 ​​​Генштаб рассказал, как российские войска нарушают международное гуманитарное право

07:25 Оккупанты продолжают грабить временно захваченные территории: что украли

Новина з відео

07:55 В Белгороде сработало ПВО: что известно

Новина з відео

07:15 Церемониальную резиденцию Президента Украины показали на премии "Оскар-2023": видео

Новина з відео

23:54 Благотворительный фонд Притулы дарит российский БпЛА "Орлан" за донат: детали

Новина з відео

22:19 Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, — Зеленский

Новина з відео

21:01 Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Героя Украины"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:55 Оккупант жалуется, что ему отказывают в лечении и снова отправляют на фронт — перехват

Новина з відео

15:39 Военное руководство отреагировало на избиение срочника в Житомирской области

Новина з відео

14:53 Вторая армия мира не справляется: на Луганщине войска рф вынуждены использовать устаревшую технику

Новина з відео

13:42 В россии прорвало дамбу с жидкими отходами: село затопило экскрементами

Новина з відео

12:11 "Слава Украине": грузин Мераб Двалишвили разгромил поклонника путина Петра Яна на турнире UFC

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Актуальное по теме

None 13 Март 07:55

В Белгороде сработало ПВО: что известно

None 13 Март 07:53

Украинцев ожидает ураганный ветер: прогноз погоды на сегодня

None 13 Март 07:48

​​​КНДР впервые осуществила запуск крылатых ракет с подводной лодки

None 13 Март 07:51

Пенсионерам подготовили сюрприз к концу года: кто и сколько получит больше

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB