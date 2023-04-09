Танки Leopard. Фото: УНІАН

Міністерство оборони російської федерації заявило про розробку методичок для боротьби з танками західного виробництва, які перебувають на озброєнні ЗСУ, включаючи Leopard.

Про це повідомив начальник Центру бойової підготовки в Муліно Євген Аріфулін.

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Методички

Начальник Центру бойової підготовки в Муліно Євген Аріфулін заявив, що в цьому центрі готують екіпажі танків для танкових дуелей та проводять тренування операторів дронів, снайперів та кулеметників для боротьби з танками.

За словами представника Міноборони, для боротьби з танками важлива роль хороших снайперів та кулеметників, які можуть позбавляти танк "зір" та розстрілювати його. Він додав, що ці методи є "добре забутим старим", який використовували "діди" під час війни.

Німецькі танки Leopard 2 були поставлені на територію України у рамках військової допомоги. Однак, попри це, Міноборони рф заявило про готовність протистояти їм у разі можливої військової конфронтації.

Ця ситуація підкреслює зростаючу напругу між росією та Україною, а також вплив геополітичних факторів на розвиток військових технологій. Однак, попри риторику воєнних дій, важливо пам'ятати про цінність мирного врегулювання конфліктів та міжнародної дипломатії.

Нагадаємо, що в рамках нового пакета військової допомоги Україна отримає від Німеччини три інженерні танки Dachs.

Ці танки зроблені на базі Leopard 1. Вони мають потужний бульдозерний відвал і оснащені величезною екскаваторною стрілою.

В Україні німецькі танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Їх основними завданнями є очищення площ, створення окопів та траншей, усунення завалів. Взагалі танк можна використовувати для будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка.