Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Міноборони рф випустило методички для боротьби з Leopard arrow

Міноборони рф випустило методички для боротьби з Leopard

9 квітня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Танки Leopard. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство оборони російської федерації заявило про розробку методичок для боротьби з танками західного виробництва, які перебувають на озброєнні ЗСУ, включаючи Leopard.

Про це повідомив начальник Центру бойової підготовки в Муліно Євген Аріфулін.

Читайте також:

Методички

Начальник Центру бойової підготовки в Муліно Євген Аріфулін заявив, що в цьому центрі готують екіпажі танків для танкових дуелей та проводять тренування операторів дронів, снайперів та кулеметників для боротьби з танками.

За словами представника Міноборони, для боротьби з танками важлива роль хороших снайперів та кулеметників, які можуть позбавляти танк "зір" та розстрілювати його. Він додав, що ці методи є "добре забутим старим", який використовували "діди" під час війни.

Німецькі танки Leopard 2 були поставлені на територію України у рамках військової допомоги. Однак, попри це, Міноборони рф заявило про готовність протистояти їм у разі можливої військової конфронтації.

Ця ситуація підкреслює зростаючу напругу між росією та Україною, а також вплив геополітичних факторів на розвиток військових технологій. Однак, попри риторику воєнних дій, важливо пам'ятати про цінність мирного врегулювання конфліктів та міжнародної дипломатії.

Нагадаємо, що в рамках нового пакета військової допомоги Україна отримає від Німеччини три інженерні танки Dachs.

Ці танки зроблені на базі Leopard 1. Вони мають потужний бульдозерний відвал і оснащені величезною екскаваторною стрілою.

В Україні німецькі танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Їх основними завданнями є очищення площ, створення окопів та траншей, усунення завалів. Взагалі танк можна використовувати для будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB