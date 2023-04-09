Танки Leopard. Фото: УНИАН

Министерство обороны российской федерации заявило о разработке методичек по борьбе с танками западного производства, которые находятся на вооружении ВСУ, включая Leopard.

Об этом сообщил начальник Центра боевой подготовки в Мулино Евгений Арифулин.

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Методички

Начальник Центра боевой подготовки в Мулино Евгений Арифулин заявил, что в этом центре готовят экипажи танков для танковых дуэлей и проводят тренировки операторов дронов, снайперов и пулеметчиков для борьбы с танками.

По словам представителя Минобороны, для борьбы с танками важна роль хороших снайперов и пулеметчиков, которые могут лишать танк "зрения" и расстреливать его. Он добавил, что эти методы являются "хорошо забытым старым", который использовали "деды" во время войны.

Немецкие танки Leopard 2 были поставлены на территорию Украины в рамках военной помощи. Однако, несмотря на это, Минобороны рф заявило о готовности противостоять им в случае возможной военной конфронтации.

Эта ситуация подчеркивает растущее напряжение между россией и Украиной, а также влияние геополитических факторов на развитие военных технологий. Однако, несмотря на риторику военных действий, важно помнить о ценности мирного урегулирования конфликтов и международной дипломатии.

Напомним, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит от Германии три инженерных танка Dachs.

Эти танки сделаны на базе Leopard 1. Они обладают мощным бульдозерным отвалом и оснащены огромной экскаваторной стрелой.

В Украине немецкие танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Их основными задачами является очистка площадей, создание окопов и траншей, устранение завалов. Вообще, танк можно использовать для любых строительных работ, где нужна мощная грузовая спецтехника.