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Міноборони РФ заявило про збиття дронів біля Москви та над Брянщиною

28 серпня 2023 05:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Москву та Брянську область атакують дрони: подробиці
Міноборони РФ заявило про збиття дронів біля Москви. Фото: скриншот з камер відеонагляду
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

РФ заявила про нібито збиття двох безпілотників над Брянською областю та ще одного неподалік Москви.

Про це повідомило російське Міністерство оборони

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Повідомляється, що нібито два безпілотники знищила російська ППО над Брянською областю та Москвою. Звинуватили у всьому знову "київський режим".

Мер Москви Сергій Собянін написав про збиття БпЛА в районі міста Люберець, що в Московській області. 

У мережі навіть виклали відео начебто момент збиття дрона.

Нагадаємо, українськое підпілля у тимчасово окупованому Луганську ліквідували ворожі військові патрулі. Також партизани постійно там ведуть розвідку.

Партизани також додають, що луганчани, які проживають на тимчасово окупованій території, "усвідомили свої помилки та не хочуть бути причетними до "русского мира"".

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