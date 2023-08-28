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Минобороны РФ заявило о сбитии дронов возле Москвы и над Брянской областью

28 августа 2023 05:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Москву и Брянскую область атакуют дроны: подробности
Минобороны РФ заявило о сбитии дронов возле Москвы. Фото: скриншот с камер видеонаблюдения
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

РФ заявила о якобы сбитии двух беспилотников над Брянской областью и еще одного недалеко от Москвы.

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

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Сообщается, что якобы два беспилотника уничтожила российская ПВО над Брянской областью и Москвой. Обвинили во всем снова "киевский режим".

Мэр Москвы Сергей Собянин написал о сбитии БпЛА в районе города Люберец в Московской области.

В сети даже выложили видео вроде бы момент сбивания дрона.

Напомним, украинское подполье во временно оккупированном Луганске ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны там постоянно ведут разведку.

Партизаны также добавляют, что проживающие на временно оккупированной территории луганчане "осознали свои ошибки и не хотят быть причастными к "русскому миру"".

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