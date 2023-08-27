У Міноборони РФ заявили про збиття українського БпЛА над Брянською областю

Сили ППО збивають ракету. Фото: facebook.com/kpszsu

У Росії заявили, що сьогодні ввечері, 26 серпня, країну намагався атакувати дрон. Так, нібито український БпЛА збили російські сили ППО над Брянською областю.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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"26 серпня близько 21.45 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

У російському відомстві додали, що силами ППО "безпілотний літальний апарат було знищено над територією Брянської області".

Джерело: t.me/mod_russia

Нагадаємо, що в Калузькій і Тульській областях РФ вночі 25 серпня прогриміла серія вибухів, московські аеропорти призупинили роботу. Російське міністерство оборони заявило про нібито ракетну атаку по об'єктах на території РФ.

Також ми писали, що вночі, 23 серпня, в Москві біля башт Москва-Сіті стався потужний вибух. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, до будівлі, що будується біля ділового центру, втрапив БпЛА.

Додамо, що вночі, 23 серпня, дронами прилетіло не лише по Москві. В підмосковних Хімках внаслідок атаки БпЛА було серйозно пошкоджено три будівлі. Також росіяни скаржаться, що уламок пробив банку фарби.