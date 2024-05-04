Міноборони РФ змінило декількох командувачів високого рівня — яка причина

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Міністерство оборони Росії замінило декількох командирів високого рівня за останні місяці. Ймовірно, це сталося на тлі підготовки до очікуваного літнього наступу, який, за прогнозами, розпочнеться наприкінці травня або в червні.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російське джерело.

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Джерело стверджувало, що наприкінці березня МО РФ замінило командувача Східного військового округу генерал-полковника Сергія Кузьменка на генерал-лейтенанта Олександра Санчика, а командувача Південного військового округу генерал-полковника Сергія Кузовльова на генерал-полковника Геннадія Анашкіна. Водночас колишній командувач Західного військового округу генерал-полковник Євген Нікіфоров вибув з поточного конкурсу на посаду командувача нещодавно реформованого Московського військового округу і зараз є начальником штабу Сухопутних військ Росії.

Джерело стверджує, що Міноборони РФ також призначило генерал-лейтенанта Олексія Подивилова начальником штабу ПдВО.

"Усі командувачі російських військових округів нещодавно командували відповідним "угрупованням військ" в Україні, і дуже ймовірно, що нові командувачі також взяли на себе відповідальність за відповідне угруповання військ свого військового округу. ISW не може підтвердити твердження інсайдерського джерела, але зазначає, що джерело було дуже точним щодо минулих змін у військовому командуванні", — йдеться у звіті.

Протягом останніх місяців окупанти все частіше звертають увагу на Мордвічева і приписують йому захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року. Аналітики зазначають, що Кремль вирішив сильно завуалювати статус нинішніх командувачів військових округів, а публічна популярність Мордвічева і відсутність змін у складі ЦВО в той час, коли повідомлялося про широкомасштабні зміни, свідчить про те, що він користується прихильністю свого керівництва.

Причини зміни керівництва

В ISW зазначили, що Кремль і раніше проводив зміни в командуванні після кульмінації українських і російських оперативних зусиль і в ході підготовки до попередніх наступальних операцій.

"Можливо, Кремль вирішив змінити керівництво військових округів у рамках підготовки до очікуваної літньої наступальної операції, яка, за прогнозами, має розпочатися наприкінці травня або в червні", — йдеться у звіті.

Аналітики також зазначили, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, намагається зменшити владу міністра оборони Сергія Шойгу.

Нагадаємо, за останні місяці чисельність російських військ в Україні суттєво не збільшилася, однак окупанти продовжують покращувати свої бойові якості. Ворог впроваджує інновації в тактиці.

Також командувач сухопутними військами Збройних Сил Олександр Павлюк заявив, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.