Російські війська стали досвідченішими та впроваджують інновації в тактиці, — ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

За останні місяці чисельність російських військ в Україні суттєво не збільшилася, однак окупанти продовжують покращувати свої бойові якості. Ворог впроваджує інновації в тактиці.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Чисельність армії РФ в Україні

Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що на тимчасово окупованій території України наразі перебуває від 510 000 до 515 000 російських окупантів. У січні цього року українські офіційні особи повідомили, що російські війська розгорнули в Україні приблизно 462 000 солдатів. За їхніми словами, це був весь сухопутний компонент армії РФ на той момент.

Російський диктатор Володимир Путін у грудні минулого року розповів, що на фронті перебуває 617 000 російських окупантів.

В ISW зазначили, що ці цифри, ймовірно, включають бойовий персонал та інших загарбників, які виконують допоміжні функції і не представляють безпосередню бойову міць, якою володіють війська РФ, і яку вони можуть залучити для проведення наступальних операцій в Україні.

Раніше Путін підписав указ у грудні 2023 року, в якому стверджувалося, що російська армія налічує загалом 2,039 мільйона осіб, з яких 1,32 мільйона — бойовий персонал, що свідчить про середнє співвідношення між бойовим і небойовим персоналом.

"Конкретний розподіл між російським бойовим і небойовим персоналом в Україні незрозумілий. Загальне незначне збільшення чисельності російського контингенту в окупованій Україні в період з січня по квітень 2024 року вказує на те, що російські війська, ймовірно, залучили більшість нещодавно сформованих сил у поточних наступальних операціях замість того, щоб створювати резерви стратегічного рівня", — йдеться у звіті.

Покращення бойових якостей противника

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що нинішні російські сили неможливо відрізнити від тих, які розпочали повномасштабне вторгнення.

За його словами, колишні елітні повітряно-десантні та морські піхотні підрозділи Росії повністю деградували. РФ не зможе відновити їх до колишніх бойових можливостей щонайменше протягом десятиліття.

Скібіцький зазначив, що деградація і рішення російського військового командування залучити всі сили вздовж лінії фронту до більш-менш схожих операцій перетворили всі підрозділи в Україні, незалежно від їхнього формального найменування, на мотострілецькі — механізовану піхоту, відповідальну за проведення загальновійськових наземних штурмів.

Однак він визнав, що російська армія в деяких аспектах вдосконалюється. Скібіцький заявив, що ворог зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом, під єдиним командуванням". За його словами, окупанти продемонстрували нерівномірну схильність до оперативних, тактичних і технологічних інновацій та навчання, особливо у сфері оперативного планування.

"Російські збройні сили зараз повністю складаються з менш елітних де-факто мотострілецьких підрозділів, але ці підрозділи продовжують впроваджувати інновації та адаптуватися до бойових дій в Україні, покладаючись на переваги в техніці та живій силі, щоб все більше тиснути на українські війська та використовувати вразливі місця України", — додали аналітики ISW.

Нагадаємо, розпочалася 801 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти намагаються прорватися на декількох напрямках, однак безуспішно. Українські військові стримують ворога та знищують його техніку.

Також військовий аналітик Євген Дикий заявив, що наразі лінія фронту найбільш динамічна на Покровському напрямку, а саме поблизу Очеретиного. Експерт не виключає те, що невдовзі може розпочатися битва за Покровськ, яке з прифронтового міста перетвориться на зону бойових дій.