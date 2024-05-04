Минобороны РФ сменило нескольких командующих высокого уровня — какая причина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Министерство обороны России заменило несколько командиров высокого уровня за последние месяцы. Вероятно, это произошло на фоне подготовки к ожидаемому летнему наступлению, которое, по прогнозам, начнется в конце мая или июне.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российский источник.

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Источник утверждал, что в конце марта МО РФ заменило командующего Восточным военным округом генерал-полковника Сергея Кузьменко на генерал-лейтенанта Александра Санчика, а командующего Южным военным округом генерал-полковника Сергея Кузовлева на генерал-полковника Геннадия Анашкина. В то же время бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Евгений Никифоров выбыл из текущего конкурса на должность командующего недавно реформированного Московского военного округа и сейчас является начальником штаба Сухопутных войск России.

Источник утверждает, что Минобороны РФ также назначило генерал-лейтенанта Алексея Подивилова начальником штаба ЮВО.

"Все командующие российских военных округов недавно командовали соответствующей "группировкой войск" в Украине, и очень вероятно, что новые командующие также взяли на себя ответственность за соответствующую группировку войск своего военного округа. ISW не может подтвердить утверждение инсайдерского источника, но отмечает, что источник был очень точным относительно прошлых изменений в военном командовании", — говорится в отчете.

В последние месяцы оккупанты все чаще обращают внимание на Мордвичева и приписывают ему захват Авдеевки в середине февраля 2024 года. Аналитики отмечают, что Кремль решил сильно завуалировать статус нынешних командующих военных округов, а публичная популярность Мордвичева и отсутствие изменений в составе ЦВО в то время, когда сообщалось о широкомасштабных изменениях, свидетельствует о том, что он пользуется приверженностью своего руководства.

Причины смены руководства

В ISW отметили, что Кремль и раньше проводил изменения в командовании после кульминации украинских и российских оперативных усилий и в ходе подготовки к предыдущим наступательным операциям.

"Возможно, Кремль решил сменить руководство военных округов в рамках подготовки к ожидаемой летней наступательной операции, которая, по прогнозам, должна начаться в конце мая или в июне", — говорится в отчете.

Аналитики также отметили, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, пытается уменьшить власть министра обороны Сергея Шойгу.

Напомним, за последние месяцы численность российских войск в Украине существенно не увеличилась, однако оккупанты продолжают улучшать свои боевые качества. Враг внедряет инновации в тактике.

Также командующий сухопутными войсками Вооруженных Сил Александр Павлюк заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте заметно усложнилась. По данным разведки, целью российских захватчиков на этот год стоит оккупация Донецкой и Луганской областей, а также в случае успеха Запорожской.