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Міноборони виявило понад 600 випадків неотримання військовими гумдопомоги

15 червня 2023 21:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міноборони виявило понад 600 випадків неотримання військовими гумдопомоги
Гуманітарна допомога для військових. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З початку року Міноборони та Держмитслужба виявили понад 600 випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими. Йдеться, зокрема, про пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інші товари і засоби. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Деталі

У відомстві зазначають, що разом із Держмитслужбою здійснили спільні перевірки понад п'яти тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги до близько 100 військових частин. 

І як з'ясувалося, у 653 випадках одержання такої гуманітарної допомоги не було підтверджено.

"Йдеться, зокрема, про пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інші товари і засоби", — розповідають в Міноборони. 

Перевірки ще тривають, але до правоохоронців направили вже 159 повідомлень щодо протиправних дій. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки країн надали допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС. Загалом, це сім держав: Польща, Чехія, Німеччина, Австрія, Норвегія, Фінляндія та Швейцарія. 

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