Міноборони виявило понад 600 випадків неотримання військовими гумдопомоги

Гуманітарна допомога для військових. Фото: google.com

З початку року Міноборони та Держмитслужба виявили понад 600 випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими. Йдеться, зокрема, про пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інші товари і засоби.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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У відомстві зазначають, що разом із Держмитслужбою здійснили спільні перевірки понад п'яти тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги до близько 100 військових частин.

І як з'ясувалося, у 653 випадках одержання такої гуманітарної допомоги не було підтверджено.

"Йдеться, зокрема, про пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інші товари і засоби", — розповідають в Міноборони.

Перевірки ще тривають, але до правоохоронців направили вже 159 повідомлень щодо протиправних дій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки країн надали допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС. Загалом, це сім держав: Польща, Чехія, Німеччина, Австрія, Норвегія, Фінляндія та Швейцарія.