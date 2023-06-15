Минобороны выявило более 600 случаев неполучения военными гумпомощи
С начала года Минобороны и Гостаможслужба выявили более 600 случаев неполучения гуманитарной помощи военными. Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронам, автотранспорте и других товарах и средствах.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
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В ведомстве отмечают, что вместе с Гостаможслужбой провели совместные проверки более пяти тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи до около 100 воинских частей.
И как выяснилось, в 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено.
"Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронам, автотранспорте и других товарах и средствах", — рассказывают в Минобороны.
Проверки еще продолжаются, но в правоохранители направили уже 159 сообщений о противоправных действиях.
Напомним, недавно мы писали, сколько стран оказали помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС. В общей сложности это семь государств: Польша, Чехия, Германия, Австрия, Норвегия, Финляндия и Швейцария.