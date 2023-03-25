Міноборони закликало до тиші щодо імовірного контрнаступу ЗСУ
У Міноборони закликають українців не запитувати у військових, коли відбудеться контрнаступ, щоб не заважати їм працювати. Там нагадали, що стратегічні військові плани можуть оприлюднювати лише президент, головнокомандувач та міністр оборони.
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у своєму Telegram.
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Чому майбутній контрнаступ потребує тиші
"Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій", — сказала заступниця міністра оборони.
Вона наголосила, що саме тиша тоді дала військовим змогу виграти час і зробити свою роботу.
Вона нагадала, що оприлюднювати військові плани та задуми мають право лише три особи в Україні:
- верховний головнокомандувач — Володимир Зеленський;
- міністр оборони — Олексій Резніков;
- головнокомандувач ЗСУ — Валерій Залужний.
Маляр також наголосила, що не треба в ефірах ставити експертам питання щодо контрнаступу, також не варто писати блоги на цю тему. Не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка розкрила деталі харківського контрнаступу Сил оборони України у документальному фільмі. Стрічка "Харківський контрнаступ. Земля" доступний до перегляду на YouTube-каналі ГУР.