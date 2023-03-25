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Минобороны призвало к тишине относительно вероятного контрнаступления ВСУ

25 марта 2023 16:48
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Не нужно обсуждать подробности вероятного контрнаступления в медиа и соцсетях, чтобы не мешать военным
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У Минобороны призывают украинцев не спрашивать у военных, когда произойдет контрнаступление, чтобы не мешать им работать. Там напомнили, что стратегические военные планы могут быть обнародованы только президентом, главнокомандующим и министром обороны.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала в своем Telegram.

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"Хорошо, что никто в пабликах не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа кого-либо, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий", — сказала заместитель министра обороны.

Она подчеркнула, что именно тишина тогда позволила военным выиграть время и сделать свою работу.

Она напомнила, что обнародовать военные планы и замыслы имеют право только три человека в Украине:

  • верховный главнокомандующий — Владимир Зеленский;
  • министр обороны — Алексей Резников;
  • главнокомандующий ВСУ — Валерий Залужный.

Маляр также подчеркнула, что не нужно в эфирах задавать экспертам вопросы по контрнаступлению, также не стоит писать блоги на эту тему. Не нужно вообще публично обсуждать военные планы украинской армии.

Напомним, недавно украинская разведка раскрыла детали харьковского контрнаступления Сил обороны Украины в документальном фильме. Лента "Харьковское контрнаступление. Земля" доступна для просмотра на YouTube-канале ГУР.

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