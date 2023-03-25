Зеленський розповів, коли Україна зможе розпочати контрнаступ
Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ , що планувався на весну 2023 року, через брак зброї, боєприпасів та винищувачів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японській газеті Yomiuri.
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Контрнаступ ЗСУ
Глава держави наголосив, що Україна поки що не здатна розпочати операцію та відправити війська на поле бою.
Зеленський визнав, що ситуація на сході України несприятлива, в основному через дефіцит боєприпасів. Президент висловив сподівання на отримання підтримки з боку міжнародних партнерів та очікує надходження боєприпасів від них.
Також Зеленський зазначив, що російська армія щодня використовує утричі більше боєприпасів, ніж українські Збройні сили. У зв'язку з цим Україна перебуває у складній ситуації і потребує додаткової підтримки для проведення успішного контрнаступу проти агресора.
Нагадаємо, за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, український контрнаступ може розпочатися з квітня-травня, і це план, який передбачає здібності України. Для цього необхідна кількість людей, танки, які повинні йти в парі з бойовими машинами піхоти, далекобійні ракети та прикриття з повітря.