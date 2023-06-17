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Минулої доби ворог цілив по Україні "Кинджалами" та "Калібрами", — Генштаб

17 червня 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Минулої доби ворог цілив по Україні "Кинджалами" та "Калібрами", — Генштаб
Українські воїни виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 479-й день повномаштабної російської військової агресії. Російська федерація продовжує вести війну агресії. Попри значні втрати, росіяни не відмовляються від планів повної окупації України.

Наші воїни не дають їм цього зробити. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Повідомляється, що протягом доби противник завдав 33 авіаційні удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

"Протягом минулої доби ворог завдав чергового ракетного удару по Київщині — задіяв 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та 6 крилатих ракет "Калібр". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України усі 12 ракет було знищено", — йдеться у звіті Генштабу.

У Генштабі також додають, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів по території України залишається дуже високою.

Нагадаємо, російська армія збільшує кількість ракетних підрозділів на кордоні з Україною. Імовірно, окупанти спробують обстрілювати територію України протикорабельними ракетами Х-35. Дальність ураження цими ракетами становить відповідно 120 і 260 кілометрів.

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