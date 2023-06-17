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За прошедшие сутки враг целил по Украине "Кинжалами" и "Калибрами", — Генштаб

17 июня 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За прошедшие сутки враг целил по Украине "Кинжалами" и "Калибрами", — Генштаб
Украинские воины выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжается 479-й день полномасштабной российской военной агрессии. Российская федерация продолжает вести войну агрессии. Несмотря на большие потери, россияне не отказываются от планов полной оккупации Украины.

Наши воины не дают им этого сделать. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что в течение суток противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки враг нанес очередной ракетный удар по Киевщине — задействовал 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины все 12 ракет было", — говорится в отчете Генштаба.

В Генштабе также добавляют, что вероятность ракетных и авиационных ударов по территории Украины остается очень высокой.

Напомним, российская армия увеличивает количество ракетных подразделений на границе с Украиной. Вероятно, оккупанты попытаются обстреливать территорию Украины противокорабельными ракетами Х-35. Дальность поражения этими ракетами составляет соответственно 120 и 260 км.

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