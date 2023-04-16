Минус еще один самолет в оккупантов: в Генштабе рассказали, какие потери понесли россияне

Украинские военные выполняют боевое задание на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 15 апреля, украинские защитники уничтожили еще один самолет оккупантов и поразили их районы сосредоточения живой силы. Враг понес колоссальные потери.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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"За минувшие сутки Воздушные силы Украины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам", — говорится в сообщении.

Кроме того, наши бойцы сбили вражеский самолет Су-25. Подразделения ракетно-артиллерийских войск поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радарную станцию, две станции электронной боевых действий и зенитно-ракетную систему.

Напомним, за сутки, 14 апреля, ВСУ уничтожили почти 500 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и автоцистерны и спецтехнику.