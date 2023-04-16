Минус еще один самолет в оккупантов: в Генштабе рассказали, какие потери понесли россияне
За прошедшие сутки, 15 апреля, украинские защитники уничтожили еще один самолет оккупантов и поразили их районы сосредоточения живой силы. Враг понес колоссальные потери.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери понесли оккупанты
"За минувшие сутки Воздушные силы Украины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам", — говорится в сообщении.
Кроме того, наши бойцы сбили вражеский самолет Су-25. Подразделения ракетно-артиллерийских войск поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радарную станцию, две станции электронной боевых действий и зенитно-ракетную систему.
Напомним, за сутки, 14 апреля, ВСУ уничтожили почти 500 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и автоцистерны и спецтехнику.