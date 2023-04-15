Бійці ЗСУ здійснили декілька ударів по районах зосередження окупантів і техніки

Бійці ЗСУ та українська артилерія. Фото: Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Протягом доби бійці ЗСУ уразили декілька районів зосередження ворога.

Про це повідомляє Генштаб.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених окупантів протягом 14 квітня становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та автоцистерни і спецтехніку.

Також ми писали, що Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодня, який припадає на 16 квітня.

Додамо, командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляє, що наразі українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Українські військові завжди перебувають у готовності до можливих ракетних атак з боку Росії.