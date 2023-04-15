Бійці ЗСУ здійснили декілька ударів по районах зосередження окупантів і техніки
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Протягом доби бійці ЗСУ уразили декілька районів зосередження ворога.
Про це повідомляє Генштаб.
Деталі
Протягом доби авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість знищених окупантів протягом 14 квітня становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та автоцистерни і спецтехніку.
Також ми писали, що Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодня, який припадає на 16 квітня.
Додамо, командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляє, що наразі українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Українські військові завжди перебувають у готовності до можливих ракетних атак з боку Росії.