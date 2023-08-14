Повторное наступление из Беларуси на Киев все еще возможно, — Наев

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Фото: пресс-служба Объединенных сил

Наступление из Беларуси на Киев не исключено. Однако все вражеские намерения напрямую зависят от решений высшего политического руководства РФ.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью для РБК-Украина.

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Наступление из Беларуси

"Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Следовательно, учитывая указанное такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может состояться. Все будет зависеть от "а" – принятия решений, "б" – от наличия сил и средств", — сказал Наев.

Он также добавил, что украинская разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок.

ㅤНапомним, ранее мы писали, что в ночь на 14 августа российский противник совершил массированный налет, используя беспилотные ударные аппараты и ракеты класса "воздух-земля". Впрочем, Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили вражеские цели.

Добавим, украинские защитники продолжают вести активную борьбу против российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 530 русских солдат.