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Повторное наступление из Беларуси на Киев все еще возможно, — Наев

14 августа 2023 12:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Повторное наступление из Беларуси на Киев все еще возможно, — Наев
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Фото: пресс-служба Объединенных сил
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Наступление из Беларуси на Киев не исключено. Однако все вражеские намерения напрямую зависят от решений высшего политического руководства РФ.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью для РБК-Украина.

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"Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Следовательно, учитывая указанное такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может состояться. Все будет зависеть от "а" – принятия решений, "б" – от наличия сил и средств", — сказал Наев.

Он также добавил, что украинская разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок.

 

ㅤНапомним, ранее мы писали, что в ночь на 14 августа российский противник совершил массированный налет, используя беспилотные ударные аппараты и ракеты класса "воздух-земля". Впрочем, Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили вражеские цели.

Добавим, украинские защитники продолжают вести активную борьбу против российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 530 русских солдат.

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