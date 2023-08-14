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Миновали даже детские игрушки: в Нацполиции рассказали, как разминировали Киевщину после оккупации

14 августа 2023 15:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Миновали даже детские игрушки: в Нацполиции рассказали, как разминировали Киевщину после оккупации
В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские оккупационные войска миновали даже детские игрушки, подкладывали взрывчатку под тела убитых гражданских. Такие зверства окупантов стали известны после разминирования Киевщины.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Взрывотехник Артем Бондаренко рассказывает, что его поразили масштабы разрушений после оккупации киевской области российскими войсками.

"Больше всего меня поразили масштабы разрушений и количество взрывоопасных предметов, которыми была нашпигована вся территория. Враг миновал все, что можно, и всем, чем можно. В Буче и Ирпене я встретился с особой жестокостью действий оккупантов. Россияне миновали не только жилые дома и автомобили граждан, они подкладывали взрывчатку под детские игрушки, а также тела убитых ими гражданских. Убегая, российские армейцы бросали в поле стиральные машинки и различную бытовую технику, которая тоже была заминирована", — говорит Артем Бондаренко. 

Отмечается, что только за один день полицейские уничтожали более двух тысяч боеприпасов.

В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины
В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины

 

В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины

 

В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины

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