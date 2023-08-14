Миновали даже детские игрушки: в Нацполиции рассказали, как разминировали Киевщину после оккупации

В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины

Российские оккупационные войска миновали даже детские игрушки, подкладывали взрывчатку под тела убитых гражданских. Такие зверства окупантов стали известны после разминирования Киевщины.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Взрывотехник Артем Бондаренко рассказывает, что его поразили масштабы разрушений после оккупации киевской области российскими войсками.

"Больше всего меня поразили масштабы разрушений и количество взрывоопасных предметов, которыми была нашпигована вся территория. Враг миновал все, что можно, и всем, чем можно. В Буче и Ирпене я встретился с особой жестокостью действий оккупантов. Россияне миновали не только жилые дома и автомобили граждан, они подкладывали взрывчатку под детские игрушки, а также тела убитых ими гражданских. Убегая, российские армейцы бросали в поле стиральные машинки и различную бытовую технику, которая тоже была заминирована", — говорит Артем Бондаренко.

Отмечается, что только за один день полицейские уничтожали более двух тысяч боеприпасов.

В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины

В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины

В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины

В Нацполиции рассказали, как разминировали Киевскую область после оккупации. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, ранее мы писали, что наступление из Беларуси на Киев не исключено. Однако все вражеские намерения напрямую зависят от решений высшего политического руководства РФ.