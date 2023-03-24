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Місія ООН з прав людини розповіла про вбивство російських та українських військовополонених

24 березня 2023 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Матільда Богнер
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні презентувала доповідь про поводження з військовополоненими. Вона заявила про занепокоєння "безсудними" стратами 25 російських та 15 українських полонених солдат.

Про це сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер на пресконференції.

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Деталі

"Я почну з російських військовополонених, які перебувають в українському полоні. Ми глибоко стурбовані розстрілом до 25 російських військовополонених і осіб, які ми зафіксували", — заявила Богнер.

За її словами, ММПЛУ знає про те, що Україна розпочала розслідування п'яти випадків, що охоплює 22 жертви, але не має даних про будь-які розпочаті кримінальні провадження по цих справах. Богнер повідомила, що представники місії говорили з 229 російськими військовими і майже половина з них розповідали про жорстоке поводження.

"Щодо поводження з українськими військовополоненими — ми також глибоко занепокоєні стратами 15 українських військовополонених після їх захоплення російськими військами у полон. Військові ПВК "Вагнер" здійснили 11 із таких страт", — розповіла Богнер.

Вона заявила, що з 203 опитаних українських військовополонених 67% потрапили в полон рф після того, як командири домовилися про їх здачу.

Більшість українських бійців, які перебували в полоні зазнавали тортур і жорстокого поводження. Окупанти катували їх для отримання інформації, залякували та принижували.

"Катування передбачали побиття, тортури електричним струмом, нанесення вогнепальних або колотих ран. Поширеним явищем була імітація страти", — наголосила Богнер.

У доповіді також йшлося про один випадок смерті українського військовополоненого від отриманих ран через декілька годин після російських тортур.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні зазначила, що умови тримання багатьох українських військових були шокуючими.

До того ж Україна надала безперешкодний конфіденційний доступ до місць тримання російських військовополонених, а рф — ні.

Омбудсман України Дмитро Лубінець вже відреагував на висновки місії ООН.

За його словами, Матільда Богнер та постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун жодного разу не порушували питання поводження з російськими військовополоненими.

"До того ж хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії ООН стосовно ймовірних порушень з боку української сторони", — наголосив Лубінець.

Він додав, що Україна повністю дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій, а росія — розпочала війну та блокує доступ до українських військовополонених.

Нагадаємо, після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин.

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