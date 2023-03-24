Миссия ООН по правам человека рассказала об убийстве российских и украинских военнопленных
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представила доклад об обращении с военнопленными. Она заявила о беспокойстве "безсудными" казнями 25 российских и 15 украинских пленных солдат.
Об этом сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер на пресс-конференции.
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"Я начну с российских военнопленных, находящихся в украинском плену. Мы глубоко озабочены расстрелом до 25 российских военнопленных и лиц, которые мы зафиксировали", — заявила Богнер.
По ее словам, ММПЧУ знает о том, что Украина начала расследование пяти случаев, охватывающих 22 жертвы, но не имеет данных о каких-либо начатых уголовных производствах по этим делам. Богнер сообщила, что представители миссии говорили с 229 российскими военными и почти половина из них рассказывали о жестоком обращении.
"Об обращении с украинскими военнопленными — мы также глубоко обеспокоены казнями 15 украинских военнопленных после их захвата российскими войсками в плен. Военные ЧВК "Вагнер" осуществили 11 из таких казней", — рассказала Богнер.
Она заявила, что из 203 опрошенных украинских военнопленных 67% попали в плен рф после того, как командиры договорились об их сдаче.
Большинство украинских бойцов, находившихся в плену, подвергались пыткам и жестокому обращению. Оккупанты пытали их для получения информации, запугивали и унижали.
"Пытки предусматривали избиения, пытки электрическим током, нанесение огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни", — подчеркнула Богнер.
В докладе также говорилось об одном случае смерти украинского военнопленного от полученных ран через несколько часов после российской пытки.
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отметила, что условия содержания многих украинских военных были шокирующими.
К тому же Украина предоставила беспрепятственный конфиденциальный доступ к местам содержания российских военнопленных, а рф — нет.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец уже отреагировал на выводы миссии ООН.
По его словам, Матильда Богнер и постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун ни разу не поднимали вопрос обращения с российскими военнопленными.
"К тому же хотелось бы услышать безоговорочные факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии ООН по поводу вероятных нарушений со стороны украинской стороны", — подчеркнул Лубинец.
Он добавил, что Украина полностью придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций, а рф — начала войну и блокирует доступ к украинским военнопленным.
Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.