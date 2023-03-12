СБУ остаточно встановила особу українського військового, якого розстріляли окупанти

Мацієвський Олександр Ігорович

Служба безпеки України остаточно встановила особу Героя, якого розстріляли російські окупанти після слів "Слава Україні". Ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ встановила, що розстріляний український військовополонений — це Мацієвський Олександр Ігорович.

Остаточно підтвердити дані воїна вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.

Служба безпеки отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео — снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

"Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить — ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!", — наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Він зазначив, що СБУ працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей злочин.

"Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання", — сказав Малюк.

Загиблий військовий був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

СБУ встановила, що чоловіка розстріляли 30 грудня минулого року. Тіло Олександра повернули додому в лютому 2023 року.

Нагадаємо, після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин.