Міська влада Маріуполя показала, як зараз виглядає "Азовсталь"

Вид на металургійний завод "Азовсталь" в Маріуполі, зруйнованого росіянами. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Азовсталь у Маріуполі називали містом у місті. Площа комбінату — 11 тисяч квадратних кілометрів, це п'ята частина Маріуполя. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на заводі працювали близько 11 тисяч людей.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав кадри, що приніс "русский мир" у місто, зокрема в "Азовсталь".

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Андрющенко показав кадри майже зруйнованого комбінату, де довгий час тримали оборону "азовці". Він розповів, що зараз окупанти під прикриттям так званого "розмінування" випилюють залишки заводу на металобрухт.

Історія "Азовсталі"

Після 24 лютого 2022 року було ухвалене рішення відкрити прохідні комбінату, щоб забезпечити вільний доступ цивільних людей у бомбосховища.

У ході боїв за Маріуполь 19 квітня 2022 року російські війська почали штурмували підприємство. Українські війська зайняли кругову оборону комбінату. Металургійний комбінат було практично повністю зруйновано російськими авіанальотами під час боїв.

4 травня російські війська прорвалися на територію комбінату. З 1 по 7 травня Україна та Росія за підтримки ООН домовилися про евакуацію цивільних, які ховались у бомбосховищах "Азовсталі". На процедуру екстракції військових-захисників "Азовсталі" окупанти не погодилися.

Гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на "Євробаченні-2022", після виступу звернувся зі сцени із закликом врятувати захисників Маріуполя із "Азовсталі". Це посприяло різкому підвищенню інтересу до "Азовсталі" по всьому світу і, можливо, відіграло значну роль.

Уночі з 16 на 17 травня частину захисників "Азовсталі" було евакуйовано на окуповані РФ території по гуманітарному коридору, для подальшої доставки на підконтрольну українській владі територію.

Командування полку "Азов" залишилося на території комбінату. 20 травня 2022 року, командування захисників "Азовсталі" покинуло комбінат, тривали час Росія утримувала їх у своєму полоні. Проте згодом 108 оборонців з "Азовсталі" Україна повернула з російського полону 21 вересня 2022 року в обмін на Віктора Медведчука.

Нагадаємо, у березні дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко створила петицію закликом започаткувати 20 травня день вшанування захисників Маріуполя. Петиція набрала 25 тисяч голосів.

Ініціаторка петиції наголошує, що сотні загиблих, поранених та полонених українських бійців своїми хоробрими діями довели, що заслуговують на пам'ятний день.