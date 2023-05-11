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Городские власти Мариуполя показали, как сейчас выглядит "Азовсталь"

11 мая 2023 12:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Городские власти Мариуполя показали, как сейчас выглядит "Азовсталь"
Вид на металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, разрушенный россиянами. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Азовсталь в Мариуполе называли городом в городе. Площадь комбината — 11 тысяч квадратных километров, это пятая часть Мариуполя. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на заводе работало около 11 тысяч человек.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал кадры, которые принес "русский мир" в город, в частности, в "Азовсталь".

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Андрющенко показал кадры почти разрушенного комбината, где долгое время держали оборону "азовцы". Он рассказал, что сейчас оккупанты под прикрытием так называемого "разминирования" выпиливают остатки завода на металлолом.

История "Азовстали"

После 24 февраля 2022 г. было принято решение открыть проходные комбината, чтобы обеспечить свободный доступ гражданских людей в бомбоубежища.

В ходе боев за Мариуполь 19 апреля 2022 года российские войска начали штурмовать предприятие. Украинские войска заняли круговую оборону комбината. Металлургический комбинат был практически полностью разрушен российскими авианалетами во время боев.

4 мая российские войска прорвались на территорию комбината. С 1 по 7 мая Украина и Россия при поддержке ООН договорились об эвакуации гражданских, скрывавшихся в бомбоубежищах "Азовстали". На процедуру экстракции военных-защитников "Азовстали" оккупанты не согласились.

Группа Kalush Orchestra, представлявшая Украину на "Евровидении-2022", после выступления обратилась со сцены с призывом спасти защитников Мариуполя из "Азовстали". Это способствовало резкому повышению интереса к "Азовстали" по всему миру и, возможно, сыграло значительную роль.

Ночью с 16 на 17 мая часть защитников "Азовстали" была эвакуирована на оккупированные РФ территории по гуманитарному коридору, для последующей доставки на подконтрольную украинским властям территорию.

Командование полка "Азов" осталось на территории комбината. 20 мая 2022 года командование защитников "Азовстали" покинуло комбинат, длительное время Россия удерживала их в своем плену. Однако впоследствии 108 защитников из "Азовстали" Украина вернула из российского плена 21 сентября 2022 в обмен на Виктора Медведчука.

Напомним, в марте жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко создала петицию призывом начать 20 мая день чествования защитников Мариуполя. Петиция набрала 25 тысяч голосов.

Инициатор петиции отмечает, что сотни погибших, раненых и пленных украинских бойцов своими храбрыми действиями доказали, что заслуживают памятного дня.

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