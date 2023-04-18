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Міська влада Маріуполя розповіла про ситуацію в місті: окупанти в стані очікування

18 квітня 2023 11:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міська влада Маріуполя розповіла про ситуацію в місті: окупанти в стані очікування
Напівзруйнований російськими солдатами Маріуполь. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Маріуполі великого переміщення військової техніки останнім часом не спостерігається. Окупанти поновили тренування на полігонах, боючись наступу ЗСУ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

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Як зазначив Андрющенко, великого переміщення військової техніки останнім часом не спостерігається. Всі переміщення обмежуються локальними або паливозаправниками в бік Бердянська. 

На узбережжя Азову та села на північ від Маріуполя прибули чергові підрозділи на зміну тих, кого було перекинуто в бік Вугледару. При тому загальна чисельність військової присутності зберігається на рівні 25-30 тисяч окупантів разом з гарнізоном Маріуполя. 

"Через оновлення прибулих окупанти поновили тренування на полігонах в Мангуському районі з використанням артилерії та танків. Також спостерігаємо посилення взаємних переміщень Тельманівський район — Волноваха /Вугледар. Основні частини посилення/підкріплення рухаються безпосередньо з Новоазовська, оминаючи Маріуполь", — розповів Андрющенко.

Він підсумував, що загалом окупанти перебувають у стані очікування.

Нагадаємо, міська влада Маріуполя показала фото, як святкували Великдень в місті до війни. Біля вже зруйнованого драматичного театру розгорталися концертно-розважальні програми з цікавими локаціями для дітей та дорослих.

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