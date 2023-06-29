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Міст в Чонгарі лише початок: Гуменюк анонсувала результати на фронті

29 червня 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Міст в Чонгарі лише початок: Гуменюк анонсувала результати на фронті
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти, після того, як Чонгарський міст був пошкоджений, швидко звели понтонну переправу. Цей "екстремальний" спосіб заміни мосту не новий для загарбників, вони раніше використовували подібну тактику біля Антонівського мосту.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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"Пошкодження Чонгарського мосту — це передумови створення позитивних новин, до яких ми наближаємось. Треба трошки терпіння, щоб ми могли оприлюднити результати. В умовах бойової роботи дуже важливий інтервал, коли зберігається інформаційна тиша", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь" пошкодження Чонгарського мосту безумовно, ускладнює логістику для окупантів. Російські загарбники, ймовірно, продовжуватимуть намагатися його відремонтувати, подібно до того, як вони ремонтували мости через Дніпро під час звільнення правобережжя Херсонської області. 

"Ми знаємо, що вони будуть робити і як намагатимуться влаштувати альтернативу. В принципі й вони обізнані в тому, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі", — підкреслила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України на Бахмутському напрямку триває широким фронтом. Сили оборони України перехопили тут стратегічну ініціативу.

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