Втрати Росії на 29 червня: статистика Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить більше 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 28 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 680 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, 10 бронемашин, 27 артилерійських систем, один засіб ППО і 14 безпілотників.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано;

танків — 4 038 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7 857 (+10) од.;

артилерійських систем — 4 116 (+27) од.;

РСЗВ — 627 (+0) од.;

засобів ППО — 388 (+1) од.;

літаків — 315 (+1) од.;

гелікоптерів — 308 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 513 (+14) од.;

крилатих ракет — 1 261 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 780 (+6) од.;

спеціальної техніки — 569 (+6) од.

Втрати російської армії на 29 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що учора, 28 червня, ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла" збили військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".