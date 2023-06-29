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Втрати Росії на 29 червня: статистика Генштабу

29 червня 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 29 червня: статистика Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить більше 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 28 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 680 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили два танки, 10 бронемашин, 27 артилерійських систем, один засіб ППО і 14 безпілотників.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 038 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 857 (+10) од.;
  • артилерійських систем — 4 116 (+27) од.;
  • РСЗВ — 627 (+0) од.;
  • засобів ППО — 388 (+1) од.;
  • літаків — 315 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 308 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 513 (+14) од.;
  • крилатих ракет — 1 261 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 780 (+6) од.;
  • спеціальної техніки — 569 (+6) од.
Втрати російської армії на 29 червня 2023 року
Втрати російської армії на 29 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що учора, 28 червня, ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла" збили військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

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