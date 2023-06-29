Втрати Росії на 29 червня: статистика Генштабу
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить більше 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Знищені загарбники
За 28 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 680 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили два танки, 10 бронемашин, 27 артилерійських систем, один засіб ППО і 14 безпілотників.
Загальні втрати окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано;
- танків — 4 038 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 857 (+10) од.;
- артилерійських систем — 4 116 (+27) од.;
- РСЗВ — 627 (+0) од.;
- засобів ППО — 388 (+1) од.;
- літаків — 315 (+1) од.;
- гелікоптерів — 308 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 513 (+14) од.;
- крилатих ракет — 1 261 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 780 (+6) од.;
- спеціальної техніки — 569 (+6) од.
Нагадаємо, що учора, 28 червня, ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла" збили військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".