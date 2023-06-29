Мост в Чонгаре только начало: Гуменюк анонсировала результаты на фронте

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Оккупанты после того, как Чонгарский мост был поврежден, быстро возвели понтонную переправу. Этот "экстремальный" способ замены моста не нов для захватчиков, они раньше использовали подобную тактику возле Антоновского моста.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Повреждение Чонгарского моста — это предпосылки создания положительных новостей, к которым мы приближаемся. Надо немного терпения, чтобы мы могли обнародовать результаты. В условиях боевой работы очень важен интервал, когда сохраняется информационная тишина", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила спикер ОК "Юг" повреждение Чонгарского моста безусловно, усложняет логистику для оккупантов. Российские захватчики, вероятно, будут продолжать пытаться его отремонтировать, подобно тому, как они ремонтировали мосты через Днепр при освобождении правобережья Херсонской области.

"Мы знаем, что они будут делать и как будут пытаться устроить альтернативу. В принципе и они осведомлены о том, что мы будем работать достаточно методично и по этой переправе", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, контрнаступление Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении продолжается широким фронтом. Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу.