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Місто мертвих дельфінів: як окупанти руйнують Маріуполь

12 травня 2023 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Місто мертвих дельфінів: як окупанти руйнують Маріуполь
Зруйновані будинки та мертвий дельфін внаслідок агресії Росії. Фото: колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На узбережжі тимчасово окупованого Маріуполя помітили мертвих дельфінів. Окупанти руйнують не тільки будинки та історичні пам'ятки в місті, а й екосист еми Азовського моря.  

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

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"Місто мертвих дельфінів. Росіяни знищують екосистему Маріуполя. На узбережжі окупованого міста помічено мертвих дельфінів", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що мешканці міста вже не вперше фіксують винесені на узбережжя тіла дельфінів.

Місцева влада Маріуполя стверджує, що це може бути наслідками знищення росіянами природної екосистеми Азовського моря, оскільки наразі у місті маса стихійних сміттєзвалищ, немає жодного професійного контролю за забрудненням ґрунту, річок та моря. 

дельфіни
Мертвий дельфін на узбережжі окупованого Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада/Telegram
дельфіни
Мертвий дельфін на узбережжі окупованого Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада/Telegram

У Маріупольській міській раді також нагадали, що у квітні російські окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик. Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби.

Нагадаємо, нещодавно у Маріупольській міській раді розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад дві тисячі багатоквартирних будинків в місті, де мешкали мирні жителі. Таким чином окупанти хочуть приховати свої воєнні злочини.

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