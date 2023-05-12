Город мертвых дельфинов: как оккупанты разрушают Мариуполь

Разрушенные дома и мертвый дельфин в результате агрессии России. Фото: коллаж Новини.LIVE

На побережье временно оккупированного Мариуполя заметили мертвых дельфинов. Оккупанты разрушают не только дома и исторические достопримечательности в городе, но и экосистемы Азовского моря.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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"Город мертвых дельфинов. Россияне уничтожают экосистему Мариуполя. На побережье оккупированного города замечены мертвые дельфины", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что жители города уже не в первый раз фиксируют вынесенные на побережье тела дельфинов.

Власти Мариуполя утверждают, что это может быть следствием уничтожения россиянами природной экосистемы Азовского моря, поскольку сейчас в городе масса стихийных мусорных свалок, нет никакого профессионального контроля за загрязнением почвы, рек и моря.

Мертвый дельфин на побережье оккупированного Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет/Telegram

Мертвый дельфин на побережье оккупированного Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет/Telegram

В Мариупольском городском совете также напомнили, что в апреле российские оккупанты начали строительство перекрытия через реку Кальчик. Застройка производится варварскими методами с применением шлака. Из-за его попадания в воду в реке может начаться мор рыбы.

Напомним, недавно в Мариупольском городском совете рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более двух тысяч многоквартирных домов в городе, где жили мирные жители. Таким образом оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.