Митрополит УПЦ МП Онуфрій неоднозначно прокоментував обстріл Одеси: що сказав

Митрополит УПЦ МП Онуфрій. Фото: росЗМІ

Митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій залишив двозначну заяву щодо обстрілу Одеси 23 липня. Онуфрій дав зрозуміти, що вірить версії, нібито українські ППО могли спричинити руйнування, а не російський ракетний удар.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.

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Що сказав Онуфрій

Онуфрій підніс свої співчуття духовенству, парафіянам та городянам Одеси після руйнування Спасо-Преображенського храму УПЦ МП та втрати життя однієї людини.

"Будь-який, хто цілиться в небо, потрапляє врешті-решт до самого себе", — сказав він.

Варто зазначити, що у своєму висловленні Онуфрій уникав згадки про пряму причетність Росії й не засудив дії російських збройних сил проти Одеси.

Нагадаємо, що російські військові застосували в Україні, зокрема в Одесі, зброю з низькою точністю удару. Ракети типу Х-22 володіють лише 50%-ною ймовірністю точного влучення, при цьому можливе відхилення становить до 300 метрів.