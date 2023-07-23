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Митрополит УПЦ МП Онуфрій неоднозначно прокоментував обстріл Одеси: що сказав

23 липня 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Митрополит УПЦ МП Онуфрій неоднозначно прокоментував обстріл Одеси: що сказав
Митрополит УПЦ МП Онуфрій. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій залишив двозначну заяву щодо обстрілу Одеси 23 липня. Онуфрій дав зрозуміти, що вірить версії, нібито українські ППО могли спричинити руйнування, а не російський ракетний удар.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.

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Що сказав Онуфрій

Онуфрій підніс свої співчуття духовенству, парафіянам та городянам Одеси після руйнування Спасо-Преображенського храму УПЦ МП та втрати життя однієї людини.

"Будь-який, хто цілиться в небо, потрапляє врешті-решт до самого себе", — сказав він.

Варто зазначити, що у своєму висловленні Онуфрій уникав згадки про пряму причетність Росії й не засудив дії російських збройних сил проти Одеси.

Нагадаємо, що російські військові застосували в Україні, зокрема в Одесі, зброю з низькою точністю удару. Ракети типу Х-22 володіють лише 50%-ною ймовірністю точного влучення, при цьому можливе відхилення становить до 300 метрів.

 

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