Митрополит УПЦ МП Онуфрий неоднозначно прокомментировал обстрел Одессы: что сказал

Митрополит УПЦ МП Онуфрий. Фото: росСМИ

Митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий оставил двусмысленное заявление по поводу обстрела Одессы 23 июля. Онуфрий дал понять, что верит версии, будто бы украинские ПВО могли стать причиной разрушений, а не российский ракетный удар.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

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Что сказал Онуфрий

Онуфрий преподнес свои соболезнования духовенству, прихожанам и горожанам Одессы после разрушения Спасо-Преображенского храма УПЦ МП и потери жизни одного человека.

"Любой, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя", — сказал он.

Стоит отметить, что в своем высказывании Онуфрий избегал упоминания прямой причастности России и не осудил действия российских вооруженных сил, направленные против Одессы.

Напомним, что российские военные применили в Украине, в частности в Одессе, оружие с низкой точностью удара. Ракеты типа Х-22 обладают всего 50%-ной вероятностью точного попадания, при этом возможное отклонение составляет до 300 метров.