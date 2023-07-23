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Митрополит УПЦ МП Онуфрий неоднозначно прокомментировал обстрел Одессы: что сказал

23 июля 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Митрополит УПЦ МП Онуфрий неоднозначно прокомментировал обстрел Одессы: что сказал
Митрополит УПЦ МП Онуфрий. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий оставил двусмысленное заявление по поводу обстрела Одессы 23 июля. Онуфрий дал понять, что верит версии, будто бы украинские ПВО могли стать причиной разрушений, а не российский ракетный удар. 

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

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Онуфрий преподнес свои соболезнования духовенству, прихожанам и горожанам Одессы после разрушения Спасо-Преображенского храма УПЦ МП и потери жизни одного человека. 

"Любой, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя", — сказал он.

Стоит отметить, что в своем высказывании Онуфрий избегал упоминания прямой причастности России и не осудил действия российских вооруженных сил, направленные против Одессы.

Напомним, что российские военные применили в Украине, в частности в Одессе, оружие с низкой точностью удара. Ракеты типа Х-22 обладают всего 50%-ной вероятностью точного попадания, при этом возможное отклонение составляет до 300 метров.

 

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