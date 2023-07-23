Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Благодарен каждому, кто помогает": Зеленский про ночной обстрел Одессы arrow

"Благодарен каждому, кто помогает": Зеленский про ночной обстрел Одессы

23 июля 2023 21:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Благодарен каждому, кто помогает": Зеленский про ночной обстрел Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждого, кто помогает с пострадавшими и разбором завалов в Одессе. Украинский лидер поблагодарил жителей, спасателей, медиков, полицейских, военных, добровольцев и руководителей города, а также деловой элиты, которые оказали помощь. 

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Читайте также:

Вечернее видеообращение Зеленского

Зеленский также выразил благодарность международному сообществу за осуждение агрессивных действий России. При этом он уточнил, что террористические акты направлены не только против конкретных мест или людей, но и против основ европейского наследия и человеческих ценностей. 

Совет Украина-НАТО

Также в своем обращении Зеленский сообщил, что в преддверии следующей недели,  есть много планов и инициатив и особая благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за быструю реакцию и организацию заседания с Украиной. По словам президента, это заседание, запланированное на ближайшую среду, будет ключевым.

"Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров — все, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решительности всех ценящих свободу, культуру, жизнь", — добавил он.

Напомним, что российские военные применили в Украине, в частности в Одессе, оружие с низкой точностью удара. Ракеты типа Х-22 обладают всего 50%-ной вероятностью точного попадания, при этом возможное отклонение составляет до 300 метров.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз