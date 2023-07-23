"Благодарен каждому, кто помогает": Зеленский про ночной обстрел Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждого, кто помогает с пострадавшими и разбором завалов в Одессе. Украинский лидер поблагодарил жителей, спасателей, медиков, полицейских, военных, добровольцев и руководителей города, а также деловой элиты, которые оказали помощь.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
Вечернее видеообращение Зеленского
Зеленский также выразил благодарность международному сообществу за осуждение агрессивных действий России. При этом он уточнил, что террористические акты направлены не только против конкретных мест или людей, но и против основ европейского наследия и человеческих ценностей.
Совет Украина-НАТО
Также в своем обращении Зеленский сообщил, что в преддверии следующей недели, есть много планов и инициатив и особая благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за быструю реакцию и организацию заседания с Украиной. По словам президента, это заседание, запланированное на ближайшую среду, будет ключевым.
"Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров — все, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решительности всех ценящих свободу, культуру, жизнь", — добавил он.
Напомним, что российские военные применили в Украине, в частности в Одессе, оружие с низкой точностью удара. Ракеты типа Х-22 обладают всего 50%-ной вероятностью точного попадания, при этом возможное отклонение составляет до 300 метров.