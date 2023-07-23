"Благодарен каждому, кто помогает": Зеленский про ночной обстрел Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждого, кто помогает с пострадавшими и разбором завалов в Одессе. Украинский лидер поблагодарил жителей, спасателей, медиков, полицейских, военных, добровольцев и руководителей города, а также деловой элиты, которые оказали помощь.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Зеленский также выразил благодарность международному сообществу за осуждение агрессивных действий России. При этом он уточнил, что террористические акты направлены не только против конкретных мест или людей, но и против основ европейского наследия и человеческих ценностей.

Совет Украина-НАТО

Также в своем обращении Зеленский сообщил, что в преддверии следующей недели, есть много планов и инициатив и особая благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за быструю реакцию и организацию заседания с Украиной. По словам президента, это заседание, запланированное на ближайшую среду, будет ключевым.

"Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров — все, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решительности всех ценящих свободу, культуру, жизнь", — добавил он.

Напомним, что российские военные применили в Украине, в частности в Одессе, оружие с низкой точностью удара. Ракеты типа Х-22 обладают всего 50%-ной вероятностью точного попадания, при этом возможное отклонение составляет до 300 метров.