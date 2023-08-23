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Міжнародний суд в Гаазі проведе слухання щодо заперечень РФ у справі про геноцид

23 серпня 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міжнародний суд в Гаазі проведе слухання щодо заперечень РФ у справі про геноцид
Російські окупанти на танках. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міжнародний суд ООН проведе слухання щодо попередніх аргументів Росії у справі про звинувачення в геноциді під час російсько-української війни. Захід має відбутися у вересні.

Про це суд повідомив у Twitter.

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Так, зазначається, що Міжнародний суд проведе слухання у справі "Звинувачення в геноциді згідно з Конвенцією про запобігання злочинам геноциду і покарання за них".

Публічні слухання відбуватимуться з понеділка 18 по середу 27 вересня 2023 року в Палаці миру в Гаазі.

Пресреліз слухань Міжнародного суду щодо заперечень РФ у справі про геноцид. Фото: twitter.com/CIJ_ICJ
Джерело: twitter.com/CIJ_ICJ

Нагадаємо, що заочно судитимуть російського пропагандиста та директора телеканалу Russia Today. Він закликав спалювати та топити українських дітей. 

Також ми писали, що Служба безпеки України повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Ключенкову, який більш відомий під псевдонімом Сергій Мардан. Він закликав до геноциду українського народу.

Додамо, що в Україні оголосили підозру одному з головних ідеологів російської агресії Олександру Дугіну. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та геноциді.

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