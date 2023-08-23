Международный суд в Гааге проведет слушания по возражениям РФ по делу о геноциде

Российские оккупанты на танках. Фото: росСМИ

Международный суд ООН проведет слушания по предварительным аргументам России по делу об обвинении в геноциде во время российско-украинской войны. Мероприятие должно состояться в сентябре.

Об этом суд сообщил в Twitter.

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Так, отмечается, что Международный суд проведет слушания по делу "Обвинения в геноциде согласно Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказании за них".

Публичные слушания пройдут с понедельника 18 по среду 27 сентября 2023 года во Дворце мира в Гааге.

Прессрелиз слушаний Международного суда по возражениям РФ по делу о геноциде. Фото: twitter.com/CIJ_ICJ

Источник: twitter.com/CIJ_ICJ

Напомним, что будут заочно судить российского пропагандиста и директора телеканала Russia Today. Он призвал сжигать и топить украинских детей.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Ключенкову, более известному под псевдонимом Сергей Мардан. Он призвал к геноциду украинского народа.

Добавим, что в Украине объявили подозрение одному из главных идеологов российской агрессии Александру Дугину. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и геноциде.