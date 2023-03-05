Мобилизация подростков на оккупированных территориях: в "ЛНР" ставят несовершеннолетних на учет

До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой "ЛНР"

На оккупированной Луганской области срочно ставят на военный учет подростков 2006 года рождения. В следующем году их могут отправить воевать против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

Мобилизация несовершеннолетних в "ЛНР"

Как рассказали в ОВА, соответствующие комиссии по первоначальной постановке граждан на военный учет уже работают. Без паспорта россии ограничено передвижение по региону, в Новопскове и Белокуракино совершили очередные обыски населения.

"До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой "ЛНР". То есть тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты также продолжают вручать повестки гражданам старшего возраста, которые не состоят, но обязаны быть на военном учете. Усиливают розыскные меры уклоняющихся от призыва лиц. На основании запросов по оккупационным военкоматам таких мужчин будут задерживать и сразу будут доставлять в пункты призыва.

"С недавнего времени с пяти до одного года уменьшен минимальный период, на который заключается первый контракт на прохождение военной службы между гражданином другого государства и Минобороны рф", — добавили в ведомстве.

Напомним, в конце февраля украинская разведка обнародовала документ, свидетельствующий о том, что россия готовится к массовой мобилизации студентов.

Для мобилизации студентов во вражескую армию создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.

Добавим, ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что дальнейшая мобилизация в россии еще больше истощает ее. Если страна-агрессор продолжит новый этап мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна.