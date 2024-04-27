Мобілізація в Росії — журналіст Цимбалюк розповів, як Путін мотивує громадян воювати

Російські мобілізовані сідають в вантажівку. Фото: gur.gov.ua

Журналіст Роман Цимбалюк заявив, що невдовзі російська армія поповниться мешканцями Оренбурзької області Російської Федерації. За його словами, росіяни йдуть на війну, щоб заробити грошей на прожиття, однак їм заборонено вживати слово "мобілізація".

Про це Роман Цимбалюк розповів в інтерв’ю Главкому, опублікованому в п'ятницю, 26 квітня.

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"Хоча мобілізація проводиться і ніколи не зупинялась, росіяни називають її контрактною службою чи ще якось. От найближчим часом з Оренбурзької області купа людського м'яса піде в Україну на війну, бо їм треба будинки свої втоплені відбудувати. От їм і скажуть: хочеш заробити на будинок для своєї самиці — вали в Україну на війну", — зазначив журналіст.

За його словами, слово "мобілізація" росіянам не можна згадувати. Крім того, пропагандисти РФ часто надають деяким словам іншого значення.

"Наприклад, є таке лайливе слово "ополченець", яке в українській конотації асоціюється з ворогом. Хоча якщо подивитися у словник, то це — просто той, хто допомагає своїй армії. Якщо ж ти допомагаєш армії іншої держави, то ти — не ополченець, а колаборант", — пояснив Цимбалюк.

Як Росія ставиться до своїх військових

Нагадаємо, що росіяни йдуть в армію, бо їм Кремль обіцяє великі статки, однак ті гроші так і не бачать. Російські окупанти місяцями не отримають грошове забезпечення, оскільки їх командування розуміє, що солдати все одно загинуть на фронті.

Також ми писали, скільки живуть завербовані на війну російські засуджені після відправки на фронт. Не тяжко здогадатися, оскільки Росія використовує таких військових як "гарматне м'ясо" і не переймається їх бойовою підготовкою.