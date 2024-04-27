Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Мобілізація в Росії — журналіст Цимбалюк розповів, як Путін мотивує громадян воювати arrow

Мобілізація в Росії — журналіст Цимбалюк розповів, як Путін мотивує громадян воювати

27 квітня 2024 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація в Росії — журналіст Цимбалюк розповів, як Путін мотивує громадян воювати
Російські мобілізовані сідають в вантажівку. Фото: gur.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Журналіст Роман Цимбалюк заявив, що невдовзі російська армія поповниться мешканцями Оренбурзької області Російської Федерації. За його словами, росіяни йдуть на війну, щоб заробити грошей на прожиття, однак їм заборонено вживати слово "мобілізація".

Про це Роман Цимбалюк розповів в інтерв’ю Главкому, опублікованому в п'ятницю, 26 квітня.

Читайте також:

Як відбувається мобілізація в Росії

"Хоча мобілізація проводиться і ніколи не зупинялась, росіяни називають її контрактною службою чи ще якось. От найближчим часом з Оренбурзької області купа людського м'яса піде в Україну на війну, бо їм треба будинки свої втоплені відбудувати. От їм і скажуть: хочеш заробити на будинок для своєї самиці — вали в Україну на війну", — зазначив журналіст.

За його словами, слово "мобілізація" росіянам не можна згадувати. Крім того, пропагандисти РФ часто надають деяким словам іншого значення.

"Наприклад, є таке лайливе слово "ополченець", яке в українській конотації асоціюється з ворогом. Хоча якщо подивитися у словник, то це — просто той, хто допомагає своїй армії. Якщо ж ти допомагаєш армії іншої держави, то ти — не ополченець, а колаборант", — пояснив Цимбалюк.

Як Росія ставиться до своїх військових

Нагадаємо, що росіяни йдуть в армію, бо їм Кремль обіцяє великі статки, однак ті гроші так і не бачать. Російські окупанти місяцями не отримають грошове забезпечення, оскільки їх командування розуміє, що солдати все одно загинуть на фронті. 

Також ми писали, скільки живуть завербовані на війну російські засуджені після відправки на фронт. Не тяжко здогадатися, оскільки Росія використовує таких військових як "гарматне м'ясо" і не переймається їх бойовою підготовкою. 

володимир путін
Роман Цимбалюк
Мобілізація в росії
мобілізація
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри