Мобилизация в России — журналист Цымбалюк рассказал, как Путин мотивирует граждан воевать

Российские мобилизованные садятся в грузовик. Фото: gur.gov.ua

Журналист Роман Цымбалюк заявил, что в скором времени российская армия пополнится жителями Оренбургской области Российской Федерации. По его словам, россияне идут на войну, чтобы заработать денег на жизнь, однако им запрещено употреблять слово "мобилизация".

Об этом Роман Цымбалюк рассказал в интервью Главкому, опубликованном в пятницу, 26 апреля.

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"Хотя мобилизация проводится и никогда не останавливалась, россияне называют ее контрактной службой или еще как-то. Вот в ближайшее время из Оренбургской области куча человеческого мяса пойдет в Украину на войну, потому что им нужно дома свои утопленные отстроить. Вот им и скажут: хочешь заработать на дом для своей самки — вали в Украину на войну", — отметил журналист.

По его словам, слово "мобилизация" россиянам нельзя упоминать. Кроме того, пропагандисты РФ часто придают некоторым словам иное значение.

"Например, есть такое ругательное слово "ополченец", которое в украинской коннотации ассоциируется с врагом. Хотя если посмотреть в словарь, то это просто тот, кто помогает своей армии. Если же ты помогаешь армии другого государства, то ты не ополченец, а коллаборант", — объяснил Цымбалюк.

Как Россия относится к своим военным

Напомним, что россияне идут в армию, потому что им Кремль обещает великое состояние, однако те деньги так и не видят. Российские оккупанты месяцами не получат денежное довольствие, поскольку их командование понимает, что солдаты все равно погибнут на фронте.

Также мы писали, сколько живут завербованные на войну российские осужденные после отправки на фронт. Не трудно догадаться, поскольку Россия использует таких военных как "пушечное мясо" и не озабочена их боевой подготовкой.