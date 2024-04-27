Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мобилизация в России — журналист Цымбалюк рассказал, как Путин мотивирует граждан воевать arrow

Мобилизация в России — журналист Цымбалюк рассказал, как Путин мотивирует граждан воевать

27 апреля 2024 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в России — журналист Цымбалюк рассказал, как Путин мотивирует граждан воевать
Российские мобилизованные садятся в грузовик. Фото: gur.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Журналист Роман Цымбалюк заявил, что в скором времени российская армия пополнится жителями Оренбургской области Российской Федерации. По его словам, россияне идут на войну, чтобы заработать денег на жизнь, однако им запрещено употреблять слово "мобилизация".

Об этом Роман Цымбалюк рассказал в интервью Главкому, опубликованном в пятницу, 26 апреля.

Читайте также:

Как происходит мобилизация в России

"Хотя мобилизация проводится и никогда не останавливалась, россияне называют ее контрактной службой или еще как-то. Вот в ближайшее время из Оренбургской области куча человеческого мяса пойдет в Украину на войну, потому что им нужно дома свои утопленные отстроить. Вот им и скажут: хочешь заработать на дом для своей самки — вали в Украину на войну", — отметил журналист.

По его словам, слово "мобилизация" россиянам нельзя упоминать. Кроме того, пропагандисты РФ часто придают некоторым словам иное значение.

"Например, есть такое ругательное слово "ополченец", которое в украинской коннотации ассоциируется с врагом. Хотя если посмотреть в словарь, то это просто тот, кто помогает своей армии. Если же ты помогаешь армии другого государства, то ты не ополченец, а коллаборант", — объяснил Цымбалюк.

Как Россия относится к своим военным

Напомним, что россияне идут в армию, потому что им Кремль обещает великое состояние, однако те деньги так и не видят. Российские оккупанты месяцами не получат денежное довольствие, поскольку их командование понимает, что солдаты все равно погибнут на фронте.

Также мы писали, сколько живут завербованные на войну российские осужденные после отправки на фронт. Не трудно догадаться, поскольку Россия использует таких военных как "пушечное мясо" и не озабочена их боевой подготовкой.

владимир путин
Роман Цимбалюк
Мобилизация в россии
мобилизация
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри